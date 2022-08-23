Источник: «Ювентус» арендует форварда «Марселя»

Туринскийусилит свой состав нападающим «Марселя»

Ранее сообщалось, что итальянский клуб договорился с провансальцами об аренде форварда за 2 миллиона евро с правом выкупа, но еще выбирает между ним и нападающим «Барселоны» Мемфисом Депаем.

По информации Джанлуки Ди Марцио, руководство «Юве» выбрало Милика. Теперь клубу нужно согласовать условия контракта с агентами игрока.

Сумма выкупа нападающего при полноценном трансфере составит 8 миллионов евро.

Милик перешел в «Марсель» в январе 2021 года. В 55 матчах за французскую команду он забил 30 голов и сделал 3 ассиста.