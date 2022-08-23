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    В «Сочи» отреагировали на слухи об уходе Набоа в ЦСКА

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    Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал информацию о возможном уходе хавбека Кристиана Нобоа в ЦСКА.

    Кристиан Нобоа
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    Кристиан Нобоа

    «В первый раз слышу эту информацию о ЦСКА прямо сейчас. Общаемся с руководством каждый день, но о такой информации не слышал в последние несколько дней. Это было в самом начале межсезонья, когда действительно были предложения. Сейчас Нобоа капитан команды и трудится на тренировках и на играх», — сказал Гаранин корреспонденту «СЭ».

    В текущем сезоне Нобоа провел 6 матчей за сочинцев, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

    В «Сочи» эквадорец играет с лета 2019 года, куда перешел на правах свободного агента. Его контракт с командой истекает летом 2023 года.

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