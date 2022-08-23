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    АПОЭЛ — Юргорден. Смотреть онлайн в прямом эфире

    23.08.2022 в 19:00 начнется матч в квалификации Лиги конференций АПОЭЛ — Юргорден

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    АПОЭЛ и Юргорден начнут матч в 19:00 в квалификации Лиги конференций, 23.08.2022.

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    Последний матч между собой: «Юргорден» — «АПОЭЛ» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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