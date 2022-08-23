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    В Никосии забьет кто-то один?!

    АПОЭЛ — «Юргорден». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, квалификация Лиги конференций, 23 августа 2022 года

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    Хьялмар Экдаль
    АПОЭЛ сыграет на своем поле с «Юргорденом» в рамках финального раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 23 августа, начало — в 19:00 мск. АПОЭЛ — «Юргорден»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 23 Августа 2022 года
    АПОЭЛ
  • Лига конференций. Квалификация
    •  АПОЭЛ 19:00 Юргорден Юргорден
  • Стокгольм
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    АПОЭЛ

    Эта команда еще даже не стартовала во внутреннем чемпионате. До начала еврокубков она обходилась контрольными поединками.

    В первом матче со шведами команда провалилась. АПОЭЛ пропустил три сухих мяча, и почти потерял шансы на проход в групповой турнир.

    Коэффициенты матча АПОЭЛ — Юргорден

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.10
  • Ставка
    •

    При этом АПОЭЛ выглядел крайне бледно. С такой игрой рассчитывать на камбэк не приходится.

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    Тем не менее, АПОЭЛ сдаваться не намерен. Киприоты сильны в родных стенах, и бой оппоненту точно дадут.

    «Юргорден»

    «Юргорден» занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Швеции. Правда, конкуренты заметно поджимают.

    Минувший тур команда провела неудачно. На выезде потеряны важнейшие очки: ничья с «Варбергом» (2:2).

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    • В квалификации Лиги конференций «Юргорден» должен преуспеть. Все-таки растерять домашнее преимущество в три мяча — еще та задачка.

    В этом поединке «Юргорден» намерена действовать по результату. Хотя и атаковать команда уж точно будет.

    Прогноз и ставка

    На победу АПОЭЛа в этом матче можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают взять за 3.32, а победу «Юргордена» — за 3.04.

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    АПОЭЛ в последнем матче выглядел блекловато.

    «Юргорден» наверняка не будет отсиживаться в тылах.

    Шведы выглядят монолитнее, и наверняка постараются сохранить свои ворота сухими. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.

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    АПОЭЛ — «Юргорден»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 23.08.2022. Прогнозы на футбол. В Никосии забьет кто-то один?!
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