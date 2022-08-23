АПОЭЛ сыграет на своем поле с «Юргорденом» в рамках финального раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 23 августа, начало — в 19:00 мск. АПОЭЛ — «Юргорден»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

АПОЭЛ

Эта команда еще даже не стартовала во внутреннем чемпионате. До начала еврокубков она обходилась контрольными поединками.

В первом матче со шведами команда провалилась. АПОЭЛ пропустил три сухих мяча, и почти потерял шансы на проход в групповой турнир.

Коэффициенты матча АПОЭЛ — Юргорден 1 2.35 X 3.35 2 3.10 Ставка

При этом АПОЭЛ выглядел крайне бледно. С такой игрой рассчитывать на камбэк не приходится.

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Тем не менее, АПОЭЛ сдаваться не намерен. Киприоты сильны в родных стенах, и бой оппоненту точно дадут.

«Юргорден»

«Юргорден» занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Швеции. Правда, конкуренты заметно поджимают.

Минувший тур команда провела неудачно. На выезде потеряны важнейшие очки: ничья с «Варбергом» (2:2).

В квалификации Лиги конференций «Юргорден» должен преуспеть. Все-таки растерять домашнее преимущество в три мяча — еще та задачка.

В этом поединке «Юргорден» намерена действовать по результату. Хотя и атаковать команда уж точно будет.

Прогноз и ставка

На победу АПОЭЛа в этом матче можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают взять за 3.32, а победу «Юргордена» — за 3.04.

АПОЭЛ в последнем матче выглядел блекловато.

«Юргорден» наверняка не будет отсиживаться в тылах .

Шведы выглядят монолитнее, и наверняка постараются сохранить свои ворота сухими. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.