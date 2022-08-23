АПОЭЛ
Эта команда еще даже не стартовала во внутреннем чемпионате. До начала еврокубков она обходилась контрольными поединками.
В первом матче со шведами команда провалилась. АПОЭЛ пропустил три сухих мяча, и почти потерял шансы на проход в групповой турнир.
Коэффициенты матча АПОЭЛ — Юргорден
При этом АПОЭЛ выглядел крайне бледно. С такой игрой рассчитывать на камбэк не приходится.
Все прогнозы на Лигу конференций
Тем не менее, АПОЭЛ сдаваться не намерен. Киприоты сильны в родных стенах, и бой оппоненту точно дадут.
«Юргорден»
«Юргорден» занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Швеции. Правда, конкуренты заметно поджимают.
Минувший тур команда провела неудачно. На выезде потеряны важнейшие очки: ничья с «Варбергом» (2:2).
В квалификации Лиги конференций «Юргорден» должен преуспеть. Все-таки растерять домашнее преимущество в три мяча — еще та задачка.
В этом поединке «Юргорден» намерена действовать по результату. Хотя и атаковать команда уж точно будет.
Прогноз и ставка
На победу АПОЭЛа в этом матче можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают взять за 3.32, а победу «Юргордена» — за 3.04.
АПОЭЛ в последнем матче выглядел блекловато.
«Юргорден»
Шведы выглядят монолитнее, и наверняка постараются сохранить свои ворота сухими. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.