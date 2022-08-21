Слуцкий: «Рубин» еще в поисках оптимального состава и оптимального сочетания игроков

Главный тренерпрокомментировал победу над ульяновской(2:1) в матче 6-го тура Первой лиги.

«Мы понимали, что будет тяжелая игра. Смотрели все игры "Волги", и "Волга" дома играла с большим преимуществом почти все поединки, но, к сожалению для "Волги", неудачно складывался результат.

Несмотря на быстрый гол, мы еще в поисках вариантов и оптимального состава, и оптимального сочетания игроков.

Пенальти? Не готов сейчас обсуждать судейские решения. После удаления, понятно, владели большим преимуществом.

Наверно не хватило разнообразия атакующих действий в финальной трети, чтобы больше моментов возникало.

Понятно, что их все равно было много. Рад, что проявили характер и смогли забить уже в компенсированное время.

Сегодня забили первый и второй раз с углового в этом сезоне. Ты всегда наигрываешь стандарты под любого соперника. Иногда это получается, иногда не получается. Сегодня, к счастью, получилось.

Наши болельщики, я могу каждую пресс-конференцию начинать, заканчивать, в середине вставлять… Концовку мы смогли додавить из-за наших болельщиков. И в Нижнекамск был выезд, и сегодня.

Я понимаю, что это территориально удобно, но в любом случае потратить целый день — огромное спасибо. Мы столько должны, не знаю, сможем ли когда-нибудь отдать», — приводит слова Слуцкого клубная пресс-служба.