ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Молодежная сборная Канады празднует чемпионствоКанада с домашним золотом, провальный экс-чемпион, наглый андердог. Чем запомнился летний МЧМ-2022?
  • 17:51
    • «Челси» крупно проиграл «Лидсу»
  • 17:01
    • ЦСКА победил «Ахмат»
  • 14:37
    • В «Торино» назвали сроки восстановления Миранчука
  • 07:14
    • Сборная Канады стала победителем МЧМ-2022
  • 08:34
    • Эдвардс нокаутировал Усмана и стал новым чемпионом UFC
    Все новости спорта

    Слуцкий: «Рубин» еще в поисках оптимального состава и оптимального сочетания игроков

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Рубин Волга НН ФНЛ Футбол России
    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над ульяновской «Волгой» (2:1) в матче 6-го тура Первой лиги.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Мы понимали, что будет тяжелая игра. Смотрели все игры "Волги", и "Волга" дома играла с большим преимуществом почти все поединки, но, к сожалению для "Волги", неудачно складывался результат.

    Несмотря на быстрый гол, мы еще в поисках вариантов и оптимального состава, и оптимального сочетания игроков.

    Пенальти? Не готов сейчас обсуждать судейские решения. После удаления, понятно, владели большим преимуществом.

    Наверно не хватило разнообразия атакующих действий в финальной трети, чтобы больше моментов возникало.

    Понятно, что их все равно было много. Рад, что проявили характер и смогли забить уже в компенсированное время.

    Сегодня забили первый и второй раз с углового в этом сезоне. Ты всегда наигрываешь стандарты под любого соперника. Иногда это получается, иногда не получается. Сегодня, к счастью, получилось.

    Наши болельщики, я могу каждую пресс-конференцию начинать, заканчивать, в середине вставлять… Концовку мы смогли додавить из-за наших болельщиков. И в Нижнекамск был выезд, и сегодня.

    Я понимаю, что это территориально удобно, но в любом случае потратить целый день — огромное спасибо. Мы столько должны, не знаю, сможем ли когда-нибудь отдать», — приводит слова Слуцкого клубная пресс-служба.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оставит ли «Сосьедад» без побед «Барселону»?
  • «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Способны ли «сороки» прервать негативную серию в играх с «Сити»?
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сможет ли «Вильярреал» обуздать «Атлетико»?
  • «Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 21 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лилль — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Аталанта — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Фенербахче — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  5.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры