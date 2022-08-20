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    Лос-Анджелес Гэлакси — Сиэтл Саундерс. Смотреть онлайн в прямом эфире

    20.08.2022 в 05:00 начнется матч в чемпионате МЛС Лос-Анджелес Гэлакси — Сиэтл Саундерс

    Футбол MLS
    Лос-Анджелес Гэлакси и Сиэтл Саундерс начнут матч в 05:00 в чемпионате МЛС, 20.08.2022.

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    Последний матч между собой: «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес Гэлакси» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Лос-Анджелес Гэлакси»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес Гэлакси — Сиэтл Саундерс.

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