Карраскаль назвал сильные стороны ЦСКА

Полузащитник ЦСКАвысказался о своей игре и об команде в целом.

«Скажу так: я никогда не опускаюсь ниже определенного уровня. Эксперты, которые разбираются в футболе, видят, что с первого матча со "Спартаком" до сегодняшнего дня я играю примерно одинаково, выкладываюсь до предела. Видимо, многим кажется, что я лучше играю, потому что залетают голы. Но я не меняю свое отношение к футболу ради интересов нашей команды.

Наша сила — в команде, в единстве. Я не играю один, Хесус не играет один, Чалов не играет один — мы выступаем все вместе. А вот лидер у нас один — наш капитан Игорь (Акинфеев). Ребята все объединяются и стараются демонстрировать свой уровень. У нас нет такого, что кто-то хочет дополнительно выделиться, поэтому работаем на благо команды. Футболисты подчиняют себя интересам коллектива», — сказал Карраскаль пресс-службе клуба.

Армейцы с 10 очками после пяти туров чемпионата России занимает четвертое место в турнирной таблице.