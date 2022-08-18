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    «Наполи» близок к аренде хавбека «Сассуоло»

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    Полузащитник «Сассуоло» Джакомо Распадори близок к переходу в «Наполи».

    Джакомо Распадори
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    Джакомо Распадори

    По данным Джанлуки Ди Марцио, стороны почти завершили согласование сделки, неаполитанцам фактически осталось лишь подготовить официальное предложение.

    «Голубые» возьмут 22-летнего футболиста в аренду на сезон-2022/23 за пять миллионов евро, а по окончании срока аренды будут обязаны выкупить форварда за 25 миллионов евро. Еще пять миллионов евро «Сассуоло» сможет получить в качестве бонусов.

    Сам Распадори уже согласовал с «Наполи» контракт, рассчитанный до июня 2027 года, с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

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