«Наполи» близок к аренде хавбека «Сассуоло»

Полузащитник «Сассуоло»близок к переходу в «Наполи».

По данным Джанлуки Ди Марцио, стороны почти завершили согласование сделки, неаполитанцам фактически осталось лишь подготовить официальное предложение.

«Голубые» возьмут 22-летнего футболиста в аренду на сезон-2022/23 за пять миллионов евро, а по окончании срока аренды будут обязаны выкупить форварда за 25 миллионов евро. Еще пять миллионов евро «Сассуоло» сможет получить в качестве бонусов.

Сам Распадори уже согласовал с «Наполи» контракт, рассчитанный до июня 2027 года, с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.