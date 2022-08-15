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    Гончаренко прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Урала»

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    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко рассказал поделился эмоциями от работы в новом клубе и рассказал о ближайших целях команды.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Отличная погода. Запах травы на стадионе, от которого я уже отвык. Достаточно хорошо мне знакомые места, поэтому отличное настроение. Ожидание волнительное перед работой. Надеюсь, у нас всё получится.

    Мы с Григорием Викторовичем Ивановым уже давно знакомы. Нельзя сказать, что мы долго размышляли, лишь уточнили некоторые моменты. Это достаточно быстро произошло. "За" и "против" всегда есть. Самый главный момент "за" — то, что уже очень хочется работать. Давно не проводил тренировку, хочется быстрее в это окунуться, тем более — выйти и провести игру.

    Работа в "Урале" после "Краснодара" и ЦСКА? Почему вы так размышляете? Был я здесь, в "Урале", был в "Уфе". Не считаю, что для тренера это шаг назад. Это нормальная ситуация, когда ты вот так идёшь по тренерской карьере.

    Мы уже наметили план, что нам нужно делать. Пока трансферное окно есть, нужно посмотреть, кого можем пригласить, чтобы усилить команду. Понятно, что тренерская работа должна идти ежедневно, чтобы улучшить команду», — сказал Гончаренко в видео, опубликованном на YouTube-канале «Урала».

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