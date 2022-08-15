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    «Вильярреал» продлил аренду Ло Чельсо

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    «Вильярреал» договорился с «Тоттенхэмом» о подписании полузащитника Джовани Ло Чельсо.

    Джовани Ло Чельсо
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    Джовани Ло Чельсо

    Испанский клуб снова взял аргентинского футболиста в аренду, сообщает пресс-служба команды. Срок арендного соглашения рассчитан на один сезон.

    В минувшем сезоне Ло Чельсо также выступал на правах аренды за «Вильярреал», которому помог выйти в полуфинал Лиги чемпионов. По итогам последнего розыгрыша чемпионата Испании команда Унаи Эмери заняла седьмое место.

    В сезоне-2021/22 полузащитник провел 41 игру за «Вильярреал», отметившись двумя голами и тремя ассистами.

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