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    «Челси» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью со столичным «Тоттенхэмом» (2:2) в матче 2-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 19-й минуте открыли хозяева. Кукурелья с углового навесил в центр штрафной, Калиду Кулибали подстроился и с лёта вколотил мяч в угол ворот, без шансов для Льориса.

    На 68-й минуте «Шпоры» выиграли борьбу в чужой штрафной, Дэвис сделал скидку на Хёйбьерга, который уложил мяч в дальний нижний угол, сравняв счет.

    На 78-й минуте хозяева накрыли соперника прессингом на чужой половине поля. Стерлинг дошёл до штрафной и покатил мяч дальше на Риса Джеймса, который расстрелял ворота Льориса.

    А уже в компенсированное время отличный пас с угла поля исполнил Перишич во вратарскую, куда ворвался Гарри Кейн и в борьбе с защитником пробил головой точно в дальний нижний угол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Тоттенхэм 2:2
    Голы: 1:0 Калиду Кулибали (19'), 1:1 Пьер-Эмиль Хёйбьерг (68'), 2:1 Рис Джеймс (77'), 2:2 Гарри Кейн (90 + 6') Челси: Эдуард Менди, Рис Джеймс, Тьяго Силва, Калиду Кулибали, Рубен Лофтус-Чик, Н’Голо Канте (Конор Галлахер, 85'), Жоржиньо (Сесар Аспиликуэта, 73'), Марк Кукурелья, Кай Хаверц (Армандо Броя, 90'), Мэйсон Маунт, Рахим Стерлинг (Кристиан Пулишич, 84') Тоттенхэм: Гарри Кейн, Сон Хын Мин (Иван Перишич, 79'), Деян Кулушевски, Райан Сесеньон (Ришарлисон, 57'), Родриго Бентанкур (Ив Биссума, 79'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Эмерсон, Бен Дэвис, Эрик Дайер, Кристиан Ромеро, Уго Льорис Предупреждения: Рис Джеймс (41'), Эдуард Менди (62'), Thomas Tuchel (70'), Antonio Conte (70'), Кай Хаверц (86') Удаления: Thomas Tuchel (90 + 8'), Antonio Conte (90 + 8')

    «Тоттенхэм» на 4-м месте в таблице АПЛ, а «Челси» — на седьмом. Обе команды после двух туров набрали по четыре очка.

    Календарь и таблица АПЛ

    Следующий матч «Челси» проведет 21 августа на выезде против «Лидса», а «Тоттенхэм» примет «Вулверхэмптон» днем ранее.

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