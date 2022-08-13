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    Семшов: У ЦСКА не получался выход из обороны в атаку, плохо держался мяч, постоянно возникали потери

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    Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал победу команды в матче 5-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

    Игорь Семшов
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    Игорь Семшов

    «Любая победа любой команды всегда закономерна. Если брать матч "Зенита" и ЦСКА, то в первом тайме было преимущество у "Зенита", у ЦСКА не получался выход из обороны в атаку, плохо держался мяч, постоянно возникали потери.

    Во втором тайме вышел Хорхе Карраскаль, и эта замена изменила игру. ЦСКА стал создавать много моментов и забил справедливый гол.

    На итоге матча сказалось мастерство бразильцев из "Зенита", Мантуан нанес красивый удар, который было невозможно взять.

    Игра удалась, "Зениту" крайне важно было одержать победу, так как ранее они теряли очки.

    Но, если ЦСКА продолжит в том же духе и не будет терять очки с простыми соперниками, которые не борются за высокие места, я думаю, они смогут составить конкуренцию "Зениту" в чемпионате.

    Но надо не только не терять очки с простыми соперниками, но и набирать их с командами из первой пятерки», — сказал Семшов ТАСС.

    «Зенит» набрал 11 очков в пяти матчах и возглавил турнирную таблицу РПЛ. ЦСКА с десятью очками в пяти играх идет третьим.

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