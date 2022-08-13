ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Робет ЛевандовскийБорьба обостряется. Чего ждать от нового розыгрыша Ла Лиги?
  • 21:37
    • France Football назвал претендентов на «Золотой мяч», Месси не номинирован
  • 21:29
    • «Урал» сыграл вничью с «Факелом» в первом матче после отставки Шалимова
  • 00:39
    • Определены номинантки на «Золотой мяч» среди женщин
  • 23:58
    • «Севилья» проиграла «Осасуне» в стартовом матче Ла Лиги
  • 23:27
    • Дортмундская «Боруссия» вырвала волевую победу у «Фрайбурга»
    Все новости спорта

    Гасперини: Если у Миранчука получится в Турине, ему лучше остаться там

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Трансферы Футбол Италии Серия A Аталанта Торино
    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отреагировал на переход российского полузащитника бергамасков Алексея Миранчука в «Торино».

    Алексей Миранчук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Миранчук

    Напомним, 11 августа 26-летний россиянин перебрался в «Торино» на правах аренды с опцией выкупа за 12 миллионов евро.

    «Теперь Миранчук играет в "Торино". Я желаю ему всего наилучшего. Они могут его выкупить, для него это хорошая возможность попробовать себя в отличной команде. Он хочет расти. Алексей не смог себя здесь показать, но он хороший игрок. Если у него все получится в Турине, ему будет лучше остаться там», — приводит слова Гасперини пресс-служба «Аталанты».

    В составе «Аталанты» Алексей провел 56 поединков, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Исход может быть любым
  • «Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Будет ли у «Локо» первая виктория в сезоне?
  • «Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Арсенал» наберет три очка в матче с «Лестером»?
  • «Арсенал» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.90
  • Экспресс дня 13 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Арсенал — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.50
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Барселона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры