Гасперини: Если у Миранчука получится в Турине, ему лучше остаться там

Главный тренер «Аталанты»отреагировал на переход российского полузащитника бергамасковв «Торино».

Напомним, 11 августа 26-летний россиянин перебрался в «Торино» на правах аренды с опцией выкупа за 12 миллионов евро.

«Теперь Миранчук играет в "Торино". Я желаю ему всего наилучшего. Они могут его выкупить, для него это хорошая возможность попробовать себя в отличной команде. Он хочет расти. Алексей не смог себя здесь показать, но он хороший игрок. Если у него все получится в Турине, ему будет лучше остаться там», — приводит слова Гасперини пресс-служба «Аталанты».

В составе «Аталанты» Алексей провел 56 поединков, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью голевыми передачами.