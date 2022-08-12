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    «Динамо» усилилось полузащитником сборной Израиля

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    Полузащитник сборной Израиля Эден Карцев продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщает клубная пресс-служба.

    Эден Карцев
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    Эден Карцев

    Московский клуб арендовал 22-летнего футболиста «Маккаби» (Нетанья) на сезон с возможностью выкупа.

    Клубы достигли принципиальной договоренности о переходе, игроку в ближайшее время предстоит подписать трудовой договор.

    Карцев — воспитанник «Маккаби» из Тель-Авива. Также опорный полузащитник выступал за «Бейтар», «Хапоэль» «Кирьят-Шмона».

    В 2021-м «Маккаби» продал его «Маккаби» из Нетании. По данным Transfermarkt сумма сделки составила 520 тыс евро.

    В минувшем сезоне Карцев в 24 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал результативную передачу. За сборную Израиля хавбек провёл три встречи.

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