«Динамо» усилилось полузащитником сборной Израиля

Полузащитник сборной Израиляпродолжит карьеру в московском сообщает клубная пресс-служба.

Московский клуб арендовал 22-летнего футболиста «Маккаби» (Нетанья) на сезон с возможностью выкупа.

Клубы достигли принципиальной договоренности о переходе, игроку в ближайшее время предстоит подписать трудовой договор.

Карцев — воспитанник «Маккаби» из Тель-Авива. Также опорный полузащитник выступал за «Бейтар», «Хапоэль» «Кирьят-Шмона».

В 2021-м «Маккаби» продал его «Маккаби» из Нетании. По данным Transfermarkt сумма сделки составила 520 тыс евро.

В минувшем сезоне Карцев в 24 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал результативную передачу. За сборную Израиля хавбек провёл три встречи.