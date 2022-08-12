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    Источник: «Барселона» сможет зарегистрировать новичков к 1-му туру Ла Лиги

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    «Барселона» сможет зарегистрировать новичков к матчу 1-го тура нового сезона чемпионата Испании, сообщает Relevo.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    Ла Лига одобрила активацию четвертого экономического рычага каталонским клубом.

    Ранее «Барса» сообщила, что за 100 млн евро продала компании Orpheus Media 24,5% акций Barça Studios, занимающейся созданием творческих продуктов для клуба.

    Лига одобрила эту сделку, что позволит сине-гранатовым сразу зарегистрировать практически всех своих новичков. Тем не менее клубу по-прежнему необходимо еще немного разгрузить зарплатную ведомость.

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    Ранее «Барселона» уже активировала три экономических рычага. Клуб продал 25% телеправ в Ла Лиге и еще 24,5% акций Barça Studios.

    11 августа «Барселона» зарегистрировала 17 футболистов на сезон Примеры, но в этом списке не было ни одного новичка клуба.

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    • Этим летом клуб подписал Роберта Левандовского, Франка Кессиэ, Жюля Кунде, Рафинью Диаса и Андреаса Кристенсена.

    Новые контракты, уже став свободными агентами, заключили Усман Дембеле и Серджи Роберто, которые тоже формально считаются новичками.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» новый сезон Ла Лиги начнет 13 августа матчем против «Райо Вальекано».

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