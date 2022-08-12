Агент Миранчука: «Аталанта» до последнего верила в Лёшу и утверждала, что клуб считает его сильным игроком

, агент российского полузащитника, поделился подробностями ухода его клиента из «Аиаланты» в аренду в «Торино».

«В сентябре будет два года с его приезда в Италию. Время шло, проходила адаптация. Конечно, ему хотелось больше играть, получать больше доверия и внимания.

"Аталанта" до последнего верила в Лёшу и утверждала, что клуб считает Алексея сильным игроком. Когда исполнительный директор Лука Перкасси дал добро на аренду, он сказал: "Для нас это очень сложный переход. Имиджево и экономически ― это минусовая сделка, мы идём вам навстречу из уважения к футболисту. Но для нас это больно".

Я ответил: "Мы отвечаем вам взаимностью, относимся с уважением. Вы два года утверждаете, что Алексей ― топ игрок. Но игроками на поле руководит другой человек, который считает чуть-чуть по-другому". Хотя Гасперини тоже говорил, что не отдаст Лёшу, потому что считает его сильным, интересным игроком», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, что Алексей Миранчук на молодежном уровне выступал в составе «Олимпа», московского «Спартака» и «Локомотива». В составе «железнодорожников» он начал свою профессиональную карьеру.

В 2020 году Алексей Миранчук стал игроком «Аталанты».