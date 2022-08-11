Агент: В «Анжи» Мхитаряну предлагали 30 млн евро чистыми

Бывший агент Тигран Мкртчян рассказал о том, чтонесколько раз отказывался от перехода в российский клуб.

Этим летом Мхитарян перешел в миланский «Интер». Ранее он выступал за донецкий «Шахтер», дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Юнайтед», лондонский «Арсенал» и «Рому».

«У Мхитаряна отец был очень сильным футболистом. У них вообще вся семья футбольная: мама работала в федерации футбола, сестра — в УЕФА. И Генрих много времени провел во Франции, Бразилии, когда стажировался там. Его развитием очень плотно занимались.

Плюс он менталитетом отличается от других наших футболистов с постсоветского пространства. У него всегда стояла максимальная цель — и он к ней шел. Лично с ним знаком, поэтому знаю, сколько внимания он уделает работе над собой, над своей физической формой.

У него в России несколько вариантов было в разные периоды. И "Спартак", и "Анжи", когда там все звезды играли, и "Краснодар" всегда проявлял интерес. "Зенит" в последнее время несколько раз подключался. Но Генрих всем отвечает: "Пока хочу остаться в Европе".

Сколько ему предлагали в "Анжи"? 30 млн евро чистыми — контракт на 5 лет. На тот момент это было намного больше, чем он мог получить в Европе», — приводит слова Мкртчяна «Матч ТВ».