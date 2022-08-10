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    СМИ: Пике готов играть за «Барселону» бесплатно

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    Защитник «Барселоны» Жерар Пике согласился еще раз снизить зарплату, чтобы помочь клубу преодолеть финансовые проблемы.

    Жерар Пике
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    Жерар Пике

    По информации журналиста Санти Хименеса, Пике был готов даже к тому, чтобы играть бесплатно, но руководство «Барсы» отказалось от такого предложения.

    В ближайшее время зарплата Пике будет понижена в соответствии с текущими возможностями клуба.

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    • По данным Mundo Deportivo, Пике также отказался от отложенных в период пандемии коронавируса платежей.

    Как известно, для регистрации новичков «Барсе» необходимо уменьшить зарплатную ведомость. Летом состав команды пополнили Роберт Левандовски, Жюль Кунде, Рафинья, Франк Кессье и Андреас Кристенсен.

    Напомним, в ближайшее время «Барселону» могут покинуть Мемфис Депай и Пьер-Эмерик Обамеянг.

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