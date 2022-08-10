СМИ: Пике готов играть за «Барселону» бесплатно

Защитник «Барселоны»согласился еще раз снизить зарплату, чтобы помочь клубу преодолеть финансовые проблемы.

По информации журналиста Санти Хименеса, Пике был готов даже к тому, чтобы играть бесплатно, но руководство «Барсы» отказалось от такого предложения.

В ближайшее время зарплата Пике будет понижена в соответствии с текущими возможностями клуба.

По данным Mundo Deportivo, Пике также отказался от отложенных в период пандемии коронавируса платежей.

Как известно, для регистрации новичков «Барсе» необходимо уменьшить зарплатную ведомость. Летом состав команды пополнили Роберт Левандовски, Жюль Кунде, Рафинья, Франк Кессье и Андреас Кристенсен.

Напомним, в ближайшее время «Барселону» могут покинуть Мемфис Депай и Пьер-Эмерик Обамеянг.