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    «Барселона» хочет аннулировать действующий контракт Френки де Йонга

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    Руководство каталонского клуба сообщило Френки де Йонгу, что хочет аннулировать его действующий контракт, который он заключил с командой в октябре 2020 года, так как представители испанского клуба нашли нарушения в новом договоре. Сообщает The Athletic.

    Фенки де Йонг
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    Фенки де Йонг

    «Барселона» считает, что предыдущее руководство нарушило закон, подписывая с де Йонгом контракт на таких условиях. Нынешние боссы клуба видят основания для начала судебного разбирательства в отношении всех сторон, участвовавших в подписании контракта.

    Тогда «Барса» и де Йонг продлили контракт на два сезона — с тех пор он действует до 2026 года. По условиям нового соглашения в сезонах-2020/21 и 2021/22 зарплата Френки была снижена, а выплата 18 млн евро, положенных де Йонгу по предыдущему контракту, откладывалась на последующие четыре сезона. Аналогичные контракты тогда подписали Жерар Пике, Марк-Андре тер Стеген и Клеман Лангле.

    Предыдущее руководство «Барсы» уверено в законности контракта, подписанного с де Йонгом в 2020 году. Бывшие боссы «Барсы» настаивают, что соглашение было заключено после одобрения со стороны юристов и Ла Лиги.

    На фоне серьезных финансовых проблем «Барселона» хочет продать Френки в другой клуб этим летом или договориться с ним об отказе от отложенных во время пандемии коронавируса платежей. На данный момент стороны не пришли к компромиссу.

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