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    Черчесов прокомментировал вылет «Ференцвароша» из Лиги чемпионов

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    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Карабаха» (1:3) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Теоретически мы были полностью готовы. К сожалению, на практике все оказалось не так. Матч был похож на домашний со "Слованом": плохое начало и плохой конец. Мы не очень хорошо подошли к матчу даже в начале.

    Мы не можем разделять оборону, полузащиту и атакующую линию с точки зрения ошибок. У нас было много ненужных передач, которые освобождали место для атак соперника. Сегодня была квалификация, где мы проиграли 1:3, и я понимаю, что это эмоциональный момент, мы с ребятами тоже общались после матча. Но для меня, как для тренера, главное — проанализировать встречу спокойно и без эмоций.

    Моя работа по отношению к игрокам заключается не в том, не чтобы критиковать, а в том, чтобы анализировать ошибки и готовить их, при этом я также должен проверить свою работу на наличие ошибок», — цитирует Черчесова Nemzeti Sport.

    Напомним, в первом матче «фради» на выезде смогли зацепиться за ничью 1:1. Таким образом, команда Черчесова выбыла из Лиги чемпионов и продолжит свой путь в финальном раунде квалификации Лиги Европы, где сразится с ирландским «Шемрок Роверс».

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