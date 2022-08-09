Тигиев: Зарплата в «Спартаке» выросла в 188 раз, но я все равно занимал. Деньги на телок — это самые ублюдские траты

Бывший защитник «Спартака»рассказал, как распоряжался деньгами, когда был игроком красно-белых.

«Во сколько раз у тебя увеличилась зарплата после перехода в "Спартак"? Скажу, во сколько раз по сравнению с "Торпедо". Надо считать (достает айфон, открывает калькулятор). В 188 раз. Это ######!

В "Торпедо" получал дублерскую зарплату. Деньги задерживали, были непростые времена. Нам снимали квартиру, я с Кертановым жил.

Тогда мы были молодыми, нам было пофиг. Иногда ребята из основы помогали. То бабками, то едой, то куда-то с собой звали. У любого человека бывают моменты, когда надо потерпеть. Зато это было эпичное время.

Смотрел тогда на Даву (экс-нападающий "Торпедо" Сергей Давыдов — прим.), думал: "Чудак с премьерки — там поиграл, здесь забивал, в сборную вызывался, вот бы так же..." Плюс-минус так и получилось, ха-ха.

Когда кто-то говорит, что у меня снесло крышу, то я бы просто посмотрел на него на моем месте.

Андреев хотел меня предостеречь от всего этого, говорил: "Георгий, у тебя будет хорошая зарплата, в Москве много соблазнов..." Я отвечал, что это не про меня. Первое время это и было не про меня, а потом как раз-таки про меня.

Деньги на телок — это самые ублюдские траты! Рестораны, подарки... Тратил деньги впустую. Притом что у меня была хорошая зарплата в "Спартаке", я все равно занимал.

Квартиры в Москве у меня нет.

У меня лично ничего не осталось. Если бы не мой отец, и дома бы в Осетии не было... Мне стыдно про этого говорить...

Ничего, у меня еще есть время! Главное, чтобы здоровье позволяло. Подушку безопасности я себе подготовлю», — приводит слова Тигиева «Спорт-Экспресс».

Отметим, что с недавних пор Тигиев играет в Медлиалиге за «БроукБойз».