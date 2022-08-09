Эктор Бельерин намерен расторгнуть контракт с лондонским «Арсеналом»

Эктор Бельерин Фото: globallookpress.com
По информации источника, агенты футболиста находятся в Лондоне, где готовятся сегодня провести переговоры с «канонирами» о расторжении контракта. Сам игрок хочет как можно скорее вернуться в «Бетис», за который выступал на правах аренды в прошлом сезоне.
Ранее «зелёно-чёрные» не смогли найти денег на полноценный выкуп Бельерина из «Арсенала».
Напомним, что Бельерин провёл прошлый сезон на правах аренды за испанский «Бетис». В данный момент футболист делает всё возможное для того, чтобы разорвать контракт с «Арсеналом» и бесплатно вернуться в команду Мануэля Пеллегрини.
В сезоне-2021/22 Бельерин сделал 5 голевых передач в 32 матчах за «Бетис».