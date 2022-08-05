«Болонья» арендует игрока «Ромы» Эльдора Шомуродова с правом выкупа

Узбекский нападающий «Ромы»попал в сферу интересов «Болоньи». Итальянские клубы уже согласовали условия перехода футболиста. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере»

27-летний футболист будет арендован красно-синими на сезон с обязательной опцией выкупа в случае достижения определенных условий. Если они будут активированы, узбекский форвард подпишет контракт на четыре года, а «Болонья» заплатит € 10 млн.

Шомуродов — воспитанник узбекского клуба «Машал». Транзитом через «Бунёдкор» летом 2017 года он перешёл в «Ростов», за который выступал три сезона. В октябре 2020-го Эльдор был продан в «Дженоа» за € 7,5 млн, а через год — в «Рому».

Под руководством Жозе Моуринью нападающий провёл 40 встреч во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами.