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    Каррера считает, что Шомуродову надо перейти в «Сассуоло»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Рома Серия A Футбол Италии Сассуоло Болонья
    Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, где, по его мнению, стоит продолжить карьеру нападающему римской «Ромы» Элдору Шомуродову.

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    Ранее агент Шомуродова заявил, что форвард находится в шаге от ухода из «Ромы» текущим летом. Сообщалось, что игрок перейдет в «Болонью».

    «Если честно, я видел не очень много матчей Элдора в прошлом сезоне, но я думаю, что больше всего ему подходит "Сассуоло".

    Команда играет в яркий футбол, нападающему в такой формации проще. А "Сассуоло" как раз ищет форварда», — заявил Каррера в интервью «Евро-Футбол.ру».

    В прошлом сезоне 27-летний Элдор Шомуродов провел за «Рому» 40 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

    Его трансферная стоимость оценивается в 8 миллионов евро.

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