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    Марко Раконьяц: «Зенит» — сильнейший соперник. Особенно впечатлили Ловрен и Клаудиньо

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    Нападающий московского «Локомотива» Марко Раконьяц прокомментировал матч своей команды против питерского «Зенита», в котором «железнодорожники» проиграли со счетом 5:0.

    Марко Раконьяц
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    Марко Раконьяц

    «После индивидуальных ошибок, приведших ко второму мячу, мы немного сдали психологически. Но это не пошатнет нашу уверенность в дальнейшем. Мы очень много работаем, знаем, чего хотим добиться и как хотим выглядеть на поле.

    "Зенит" — это действительно сильнейший соперник, против которого мне приходилось выступать. Особенно впечатлили Ловрен и Клаудиньо. Первый — своей физической мощью, высоким игровым интеллектом, тем, как хорошо читает игру. Ну и ментальностью, конечно. На каждый мяч он идет со стопроцентной уверенностью. И при этом практически не оставляет форварду пространства.

    Клаудиньо — передвижениями между линиями, скоростью принятия решений, тем, как он обращается с мячом. Техничный игрок», — рассказал Раконьяц в интервью «Матч ТВ».

    После 3-го тура «Зенит» с семью очками лидирует в РПЛ. Петербуржцы выиграли последние четыре розыгрыша турнира.

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