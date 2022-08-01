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    Родригао поделился эмоциями от разгромной победы «Зенита» над «Локомотивом»

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    Недавно перешедший в «Зенит» защитник Родригао прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», которого питерцы смогли разгромить со счетом 5:0.

    Родригао
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    Родригао

    «Думаю, вся команда счастлива тому матчу, который мы показали. И в первом тайме у нас были возможности забить. К сожалению, не удалось, но во втором тайме сделали все как нужно. Действительно, не так много позволили создать у своих ворот, поэтому самое главное — победа. А когда счет 5:0 — это, конечно, особенно приятно.

    Мы с самого начала были уверены, что победа от нас не уйдёт. Безусловно, соперник создавал моменты, это нормально, потому что игра длится 90 минут. Но мы, в первую очередь, тщательно работали над тем, чтобы позволить как можно меньше создать. Матч был домашний, хотелось не только победить, но и остаться без пропущенных голов. Что нам и удалось.

    Один из голов "Зенита" пришел после моей длинной передачи? Конечно, наш главный тренер прорабатывает самые разные возможности и варианты для того, чтобы команда смогла отличиться. Одна из наших сильных сторон — игра в атаке, давление, игра за спину защитникам. Хорошо, что удалось в том моменте… Так сложилось, что я отдал передачу, Бакаев поборолся, выцарапал мяч, и дальше соорудили с Ваней гол. Это одна из возможностей, которую мы отрабатываем на тренировках в течение всей недели. Счастлив, что сумел поучаствовать в этой победе», — приводит слова Родригао официальный сайт «Зенита».

    Напомним, Родригао перешёл из «Сочи» в «Зенит» этим летом. Соглашение с бразильцем рассчитано до 30 июня 2025 года.

    На данный момент «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице чемпионата России по футболу, имея в своём активе 7 очков. Такое же количество очков у «Спартака» и ЦСКА.

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