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    Наумов: Не вижу, за счет чего «Локо» может избежать поражения в Питере

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов порассуждал о предстоящем матче москвичей против «Зенита».

    Николай Наумов
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    Николай Наумов

    «Потери очков в двух стартовых турах, сумбурная игра... И еще травмы Жемалетдинова с Фассоном сильно усложняют кадровую ситуацию для "железнодорожников". Не вижу, за счёт чего они могут избежать поражения в Питере.

    Слишком хорошо укомплектован и организован "Зенит", чтобы оступиться дома с нынешним "Локо". Это может произойти только в случае недооценки соперника, какая была у команды Семака с Химками», — цитируют Наумова «Известия».

    Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет на «Газпром Арене» 30 июля и начнется в 17:30 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.

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