Наумов: Не вижу, за счет чего «Локо» может избежать поражения в Питере

Бывший президент «Локомотива»порассуждал о предстоящем матче москвичей против «Зенита».

«Потери очков в двух стартовых турах, сумбурная игра... И еще травмы Жемалетдинова с Фассоном сильно усложняют кадровую ситуацию для "железнодорожников". Не вижу, за счёт чего они могут избежать поражения в Питере.

Слишком хорошо укомплектован и организован "Зенит", чтобы оступиться дома с нынешним "Локо". Это может произойти только в случае недооценки соперника, какая была у команды Семака с Химками», — цитируют Наумова «Известия».

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет на «Газпром Арене» 30 июля и начнется в 17:30 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.