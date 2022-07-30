В 3-м туре РПЛ питерский «Зенит» примет на своем поле московский «Локомотив». Встреча на «Газпром Арене» пройдет 30 июля и начнется в 17:30 мск. «Зенит» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

В межсезонье в «Кубке Матч Премьер» питерский клуб сначала по пенальти обыграл «Пари НН» — 1:1 (5:3), затем таким же образом «Сочи» — 1:1 (4:2), а потом разгромил ЦСКА (3:0) и досрочно выиграл турнир.

Накануне старта сезона подопечные Сергея Семака в Сочи обыграл сербского чемпиона «Црвену Звезду» (2:1).

Коэффициенты матча Зенит — Локомотив 1 1.33 X 5.50 2 8.50 Ставка

Новый сезон действующие чемпионы начали с завоевания трофея, разгромив в домашнем матче за Суперкубок России московский «Спартак» — 4:0.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В РПЛ «Зенит» стартовал с ничьей с «Химками», упустив победу на выезде — 1:1. Затем питерцы дома разгромили «Крылья Советов» — 3:0.

«Локомотив»

Команду покинули Кухта, Рыбчинский, Рыбус и Бека-Бека. В атаку был куплен Марко Раконьяц, а в защиту — Лукас Фассон (который уже травмировался). Из-за травмы надолго выпал и Жемалетдинов.

В межсезонье московский клуб заключил контракт с новым главным тренером Йозефом Циннбауэром, который будет формально возглавлять команду.

Летом «Локомотив» провел контрольные матчи с «Велесом» (2:1), «Факелом» (4:2) и московским «Динамо» (3:3).

Календарь и таблица РПЛ

В стартовом матче РПЛ железнодорожники дома поделили очки с «Пари НН» (1:1), а во втором туре спаслись в компенсированное время от поражения в домашнем матче с «Ростовом» (2:2).

Прогноз и ставка

На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.33, на ничью в основное время — 5.60, а на победу «Локомотива» — 8.80.

«Зенит» успешно играет на своём поле против «Локомотива» в РПЛ, разгромив «железнодорожников» в двух последних личных встречах с общим счётом 9:2.

На «Газпром Арене» петербуржцы не уступают «Локомотиву» уже на протяжении 4 поединков в Премьер-лиге (3 победы, 1 ничья). Прогноз: «Зенит» не проиграет, обе команды забьют. .