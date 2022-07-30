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    «Зенит» — «Локомотив». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, РПЛ, 30 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Локомотив»
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    «Зенит» — «Локомотив»
    В 3-м туре РПЛ питерский «Зенит» примет на своем поле московский «Локомотив». Встреча на «Газпром Арене» пройдет 30 июля и начнется в 17:30 мск. «Зенит» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Июля 2022 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 17:30 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    «Зенит»

    В межсезонье в «Кубке Матч Премьер» питерский клуб сначала по пенальти обыграл «Пари НН» — 1:1 (5:3), затем таким же образом «Сочи» — 1:1 (4:2), а потом разгромил ЦСКА (3:0) и досрочно выиграл турнир.

    Накануне старта сезона подопечные Сергея Семака в Сочи обыграл сербского чемпиона «Црвену Звезду» (2:1).

    Коэффициенты матча Зенит — Локомотив

  • 1
  • 1.33
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 8.50
  • Ставка
    •

    Новый сезон действующие чемпионы начали с завоевания трофея, разгромив в домашнем матче за Суперкубок России московский «Спартак» — 4:0.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В РПЛ «Зенит» стартовал с ничьей с «Химками», упустив победу на выезде — 1:1. Затем питерцы дома разгромили «Крылья Советов» — 3:0.

    «Локомотив»

    Команду покинули Кухта, Рыбчинский, Рыбус и Бека-Бека. В атаку был куплен Марко Раконьяц, а в защиту — Лукас Фассон (который уже травмировался). Из-за травмы надолго выпал и Жемалетдинов.

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  • 25/07/2022

    • В межсезонье московский клуб заключил контракт с новым главным тренером Йозефом Циннбауэром, который будет формально возглавлять команду.

    Летом «Локомотив» провел контрольные матчи с «Велесом» (2:1), «Факелом» (4:2) и московским «Динамо» (3:3).

    Календарь и таблица РПЛ

    В стартовом матче РПЛ железнодорожники дома поделили очки с «Пари НН» (1:1), а во втором туре спаслись в компенсированное время от поражения в домашнем матче с «Ростовом» (2:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.33, на ничью в основное время — 5.60, а на победу «Локомотива» — 8.80.

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    «Зенит» успешно играет на своём поле против «Локомотива» в РПЛ, разгромив «железнодорожников» в двух последних личных встречах с общим счётом 9:2.

    На «Газпром Арене» петербуржцы не уступают «Локомотиву» уже на протяжении 4 поединков в Премьер-лиге (3 победы, 1 ничья). Прогноз: «Зенит» не проиграет, обе команды забьют. .

    В 4 из 5 последних личных встреч на поле петербуржцев в РПЛ было забито больше 2 голов. Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.84 и ТБ 2,5 за 1.52.

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    «Зенит» — «Локомотив»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 30.07.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Локо» неудачную серию выездов в Петербург?
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