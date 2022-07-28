Погба может пропустить ЧМ-2022 в Катаре

Нападающий «Ювентуса» и национальной команды Францииможет пропустить чемпионат мира в Катаре, сообщает Football Italia.

По данным источника, форвард проведет консультацию со специалистом, чтобы принять решение о лечении травмы колена, поскольку опасается, что может быть вынужден пропустить чемпионат мира 2022 года с Францией.

Напомним, Погба получил травму во время тренировки команды на сборах в США. Рентген выявил у него поражение латерального мениска.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября 18 декабря 2022 года. Сборная Франции сыграет в группе D с командами Дании, Австралии и Туниса.