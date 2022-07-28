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    Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал уход легионеров из команды

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    Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением об уходе легионеров из команды.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    «Не скажу, что шоком, так как до этого много других иностранцев уехало… Нет смысла расстраиваться, нужно готовиться, тренироваться. У нас был важный матч, мы вышли — сыграли.

    Конечно, мы обсуждаем разные темы, советуемся. Но ситуация такая, что повлиять на неё сложно. Есть руководство, которое делает всё, поэтому надеюсь, что больше из "Динамо" никто не уедет. Мы продолжим играть и будем ждать новых игроков.

    Сейчас непонятно, какой результат станет удачным по итогам сезона. Опять же повторюсь: от нас только что уехал один футболист, до этого уехало много ребят. Не надо загадывать. Я всегда стараюсь настраиваться на лучшее, готовиться конкретно к каждой следующей игре», — цитируют Шунина «Известия».

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