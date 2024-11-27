Кванджу
Шанхай Шэньхуа
«Кванджу»
Турнирное положение: Корейцы в Лиге чемпионов стартовали весьма продуктивно. Нынче команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Кванджу» в четырех стартовых турах набрал 9 очков. Да и атака команды выглядит симпатично, отличившись 11 голами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Дома она расписала мировую с «Чонбук Моторс» (1:1).
При этом «Кванджу» чуть ранее не смог обыграть «Чеджу Юнайтед» (0:0). А вот поединок с «Кобе» завершился досадной коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 2 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 1 мяч при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Корейцы не побеждали в четырех своих последних поединках. При этом два последних матчах завершились вничью.
Зато прекрасный сезон выдает форвард Ясир Асани. Албанец настрелял уже 6 мячей в Азиатской Лиге чемпионов.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и блистательный Асани постарается увеличить свой голевой багаж.
«Шанхай Шеньхуа»
Турнирное положение: Подопечные Леонида Слуцкого проводят неплохой сезон. В Лиге чемпионов команда сейчас находится на 4 месте.
Причем «Шанхай Шеньхуа» в среднем забивает аккурат гола за матч. В 4 поединках Лиги чемпионов команда настреляла 8 мячей при 6 пропущенных.
Последние матчи: в минувшем туре главного клубного турнира Азии команда не сумела победить. Подопечные Слуцкого расписали паритет с «Централ Кост Маринерс» (2:2).
При этом до того команда сумела переиграть «Ченду» (2:1). А вот встреча с «Шеньчжэнем» завершилась боевой ничьей (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Шанхай Шеньхуа» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: шанхайцы не проигрывали в пяти своих последних поединках. Да и оборона команды Слуцкого не блещет надежностью.
В своем чемпионате команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы. Отставание от чемпиона в итоге составило всего один балл.
В кадровом плане «Шанхай Шеньхуа» выглядит достаточно выгодно. Да и лазарет команды нынче фактически пустеет.
Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Команда Слуцкого явно способна прибавить в плане реализации.
Статистика для ставок
- Корейцы не побеждали в 4 своих последних поединках
- «Шанхай Шеньхуа» в среднем забивает 2 гола за матч
- «Кванджу» в нынешней Лиге чемпионов в среднем забивает почти 3 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.
- 4.60Бавария — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.12Барселона — Брест: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.03Манчестер Сити — Фейеноорд: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» имеет не столь надежные тылы, зато может преуспеть в атаке.
Китайцы раздосадованы неудачей в чемпионате, и явно сверхмотивированы на удачное выступление в Азиатской Лиге чемпионов.
Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» за 2.55.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.15