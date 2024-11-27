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    Команда Слуцкого одолеет корейцев

    «Кванджу» — «Шанхай Шеньхуа». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 27 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Шанхай Шэньхуа Прогнозы на футбол Китая
    Прогноз и ставки на «Кванджу» — «Шанхай Шеньхуа»
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    Леонид Слуцкий
    27 ноября в 5-м туре основного раунда Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Кванджу» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кванджу» — «Шанхай Шеньхуа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов Азии. Элита. Восток 27 Ноября 2024 года

    Кванджу

  • Кванджу
    •  Кванджу 13:00 Шанхай Шэньхуа

    Шанхай Шэньхуа

  • Шанхай
    •

    «Кванджу»

    Турнирное положение: Корейцы в Лиге чемпионов стартовали весьма продуктивно. Нынче команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кванджу» в четырех стартовых турах набрал 9 очков. Да и атака команды выглядит симпатично, отличившись 11 голами.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Дома она расписала мировую с «Чонбук Моторс» (1:1).

    При этом «Кванджу» чуть ранее не смог обыграть «Чеджу Юнайтед» (0:0). А вот поединок с «Кобе» завершился досадной коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 2 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 1 мяч при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Корейцы не побеждали в четырех своих последних поединках. При этом два последних матчах завершились вничью.

    Зато прекрасный сезон выдает форвард Ясир Асани. Албанец настрелял уже 6 мячей в Азиатской Лиге чемпионов.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и блистательный Асани постарается увеличить свой голевой багаж.

    «Шанхай Шеньхуа»

    Турнирное положение: Подопечные Леонида Слуцкого проводят неплохой сезон. В Лиге чемпионов команда сейчас находится на 4 месте.

    Причем «Шанхай Шеньхуа» в среднем забивает аккурат гола за матч. В 4 поединках Лиги чемпионов команда настреляла 8 мячей при 6 пропущенных.

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    • Последние матчи: в минувшем туре главного клубного турнира Азии команда не сумела победить. Подопечные Слуцкого расписали паритет с «Централ Кост Маринерс» (2:2).

    При этом до того команда сумела переиграть «Ченду» (2:1). А вот встреча с «Шеньчжэнем» завершилась боевой ничьей (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шанхай Шеньхуа» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: шанхайцы не проигрывали в пяти своих последних поединках. Да и оборона команды Слуцкого не блещет надежностью.

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    В своем чемпионате команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы. Отставание от чемпиона в итоге составило всего один балл.

    В кадровом плане «Шанхай Шеньхуа» выглядит достаточно выгодно. Да и лазарет команды нынче фактически пустеет.

    Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Команда Слуцкого явно способна прибавить в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Корейцы не побеждали в 4 своих последних поединках

    • «Шанхай Шеньхуа» в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Кванджу» в нынешней Лиге чемпионов в среднем забивает почти 3 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

    Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» имеет не столь надежные тылы, зато может преуспеть в атаке.

    Китайцы раздосадованы неудачей в чемпионате, и явно сверхмотивированы на удачное выступление в Азиатской Лиге чемпионов.

    Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

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    «Кванджу» — «Шанхай Шеньхуа»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 27.11.2024. Прогнозы на футбол. Команда Слуцкого одолеет корейцев
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