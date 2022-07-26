В 20:30 26.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Пюник» — «Дюделанж» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дюделанж» — «Пюник» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.22 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Дюделанж»).

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