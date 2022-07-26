ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманнЛето коррекции. Мюнхенская «Бавария» провела работу над ошибками
    Все новости спорта

    Дюделанж — Пюник. Смотреть онлайн в прямом эфире

    26.07.2022 в 20:30 начнется матч в квалификации Лиги чемпионов Дюделанж — Пюник

    Футбол Лига чемпионов Дюделанж Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 20:30 26.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Дюделанж — Пюник в квалификации Лиги чемпионов.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Пюник» — «Дюделанж» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дюделанж» — «Пюник» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.22.

      • Календарь и таблица Лиги чемпионов

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Дюделанж»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Дюделанж — Пюник.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 40USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 40 USD бесплатно на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шериф» вырвет путёвку в 3-й раунд?
  • «Шериф» — «Марибор». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Помешают ли шведки Англии выйти в финал домашнего Евро?
  • Англия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Аякс» начинает и выигрывает?!
  • «Аякс» — «Шахтер» Донецк. Прогноз и ставки
  • 2.42
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.28
  • Экспресс дня 26 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Шериф — Марибор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Англия — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Аякс — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бенфика — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Слован Братислава — Ференцварош
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Фенербахче — Динамо Киев
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Цюрих — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры