ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гальтье стал новым рулевым ПСЖ этим летомС Гальтье ПСЖ также не выиграет Лигу чемпионов «Локомотив» — «Ростов»Триллер в Черкизово. Чудо-гол Марадишвили отобрал победу у Карпина Федор СмоловРешить вопрос всего за тайм. «Динамо» не оставило шансов «Торпедо»
  • 21:59
    • «Локомотив» спасся от поражения в матче с «Ростовом»
  • 00:52
    • Французские волейболисты впервые стали победителями Лиги наций
  • 22:32
    • СМИ: «Барселона» и «Севилья» согласовали трансфер Кунде
  • 21:53
    • Гол Агаларова принес «Ахмату» победу над «Факелом»
  • 20:42
    • Варела ночью сбежал с базы «Динамо» и тайно улетел из России
  • 19:25
    • Дубль Смолова помог «Динамо» разгромить «Торпедо»
    Все новости спорта

    Соберётся ли «Пюник» с силами в «ответке»?

    «Дюделанж» — «Пюник». Прогноз, ставка (к. 3.22) на футбол, Лига чемпионов, 26 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Дюделанж Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Дюделанж» — «Пюник»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Пюник»
    Во вторник, 26 июля «Дюделанж» сыграет против «Пюника» в рамках ответного поединка второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Поединок начнётся — в 20:30 (мск). «Дюделанж» — «Пюник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 26 Июля 2022 года
    Дюделанж
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Дюделанж 20:30 Пюник Пюник
  • Ереван
    •

    «Дюделанж»

    Ответный матч 2-го раунда Лиги чемпионов. У лучшей команды Люксембурга есть небольшое преимущество в 1 мяч. Его «Дюделанж» добыл в первом поединке дуэли в Ереване.

    Единственный и победный гол в составе «Дюделанжа» забил Самир Хаджи. В концовке второго тайма футболист реализовал пенальти.

    В 1-м раунде чемпион Люксембурга смог одолеть барьер в лице албанской «Тираны». Сначала была домашняя победа с минимальным счетом (1:0). В гостях закрепили преимущество еще одной викторией (2:1).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    7 августа в чемпионате Люксембурга стартует новый сезон. В 1-м туре «Дюделанж» примет «Женесс Эш».

    «Пюник»

    Ереванский клуб не смог сохранить ворота сухими в домашней игре Лиги чемпионов против «Дюделанжа». Но все еще может исправить ситуацию. Впереди ответная игра.

    «Пюник» в 1-м отборочном сенсационно переиграл и оставил за бортом одного из фаворитов квалификации Лиги чемпионов — ЧФР. «Клуж» проиграл чемпиону Армении в серии пенальти (4:2 — победа «Пюника»).

  • Что если бы «Барселона» никого не покупала семь лет
  • Альтернативный сценарий для каталонцев
  • 22/07/2022

    • На кону путевка в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов. Счастливчик нашей пары в следующей стадии квалификации сразится с чемпионом Сербии — клубом «Црвена Звезда».

    30 июля в Армении стартует новый сезон. «Пюник» начнёт защиту титула домашним поединком против «Арарат».

    Прогноз и ставка

    На победу «Пюника» в этом матче можно поставить за 3.22, ничью букмекеры оценивают в 3.17, а победу «Дюделанжа» — за 2.26.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз — «Пюник» хоть и проиграл первую дуэль противостояния. Но смотрелся не хуже соперника. Ереванский клуб способен удивить соперника и устроить камбэк в «ответке».

    Ставка — победа «Пюника» с коэффициентом 3.22

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Эстудиантес
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Остин — Нью-Йорк Ред Буллз
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лос-Анжелес Гэлакси — Атланта Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Блинкова — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ван Синьюй — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кориа — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Гаске — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Гамба Осака — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Накашима — Томпсон
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бруксби — Пэр
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Монца — Ренате
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч КамАЗ — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  7.10
  • Экспресс дня 25 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Варберг — Хаммарбю
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Дюделанж» — «Пюник»: прогноз, ставка (3.22), статистика, коэффициенты матча 26.07.2022. Прогнозы на футбол. Соберётся ли «Пюник» с силами в «ответке»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры