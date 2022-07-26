Во вторник, 26 июля «Дюделанж» сыграет против «Пюника» в рамках ответного поединка второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Поединок начнётся — в 20:30 (мск). «Дюделанж» — «Пюник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дюделанж»

Ответный матч 2-го раунда Лиги чемпионов. У лучшей команды Люксембурга есть небольшое преимущество в 1 мяч. Его «Дюделанж» добыл в первом поединке дуэли в Ереване.

Единственный и победный гол в составе «Дюделанжа» забил Самир Хаджи. В концовке второго тайма футболист реализовал пенальти.

В 1-м раунде чемпион Люксембурга смог одолеть барьер в лице албанской «Тираны». Сначала была домашняя победа с минимальным счетом (1:0). В гостях закрепили преимущество еще одной викторией (2:1).

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7 августа в чемпионате Люксембурга стартует новый сезон. В 1-м туре «Дюделанж» примет «Женесс Эш».

«Пюник»

Ереванский клуб не смог сохранить ворота сухими в домашней игре Лиги чемпионов против «Дюделанжа». Но все еще может исправить ситуацию. Впереди ответная игра.

«Пюник» в 1-м отборочном сенсационно переиграл и оставил за бортом одного из фаворитов квалификации Лиги чемпионов — ЧФР. «Клуж» проиграл чемпиону Армении в серии пенальти (4:2 — победа «Пюника»).

На кону путевка в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов. Счастливчик нашей пары в следующей стадии квалификации сразится с чемпионом Сербии — клубом «Црвена Звезда».

30 июля в Армении стартует новый сезон. «Пюник» начнёт защиту титула домашним поединком против «Арарат».

Прогноз и ставка

На победу «Пюника» в этом матче можно поставить за 3.22, ничью букмекеры оценивают в 3.17, а победу «Дюделанжа» — за 2.26.

Прогноз — «Пюник» хоть и проиграл первую дуэль противостояния. Но смотрелся не хуже соперника. Ереванский клуб способен удивить соперника и устроить камбэк в «ответке».

Ставка — победа «Пюника» с коэффициентом 3.22