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    Хвича Кварацхелия: В «Наполи» приняли меня как родного

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    Новичок «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о своих первых неделях в неаполитанском клубе.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Мне сказали, что сначала я должен выучить неаполитанский, а потом итальянский. Я выучил всего несколько слов, но у меня в команде есть хорошие учителя, которые могут мне помочь. Я уже узнал о кулинарии, пицце, моцарелле и кофе.

    Партнёры по команде приняли меня очень хорошо. Все меня любят. Всего за несколько недель они помогли мне почувствовать себя как дома, они приняли меня как родного», — приводит слова Кварацхелии Il Mattino.

    Напомним, Кварацхелия на протяжении трёх сезонов выступал за казанский «Рубин». В конце марта клуб объявил, что соглашение с футболистом приостановлено.

    Хвича подписал контракт с батумским «Динамо» на два года, провёл там 11 матчей и забил восемь голов, а в июле перешёл в «Наполи».

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