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    Захарян и Смолов в старте на матч с «Торпедо»

    «Динамо» — «Торпедо»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Торпедо» на матч 2 тура российской Премьер-лиги.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Сазонов, Кутицкий, Паршивлюк, Моро, Фомин, Захарян, Грулев, Макаров, Смолов.

    Запасные: Будачев, Лещук, Лесовой, Шагиахметов, Гагнидзе, Осокин, Тюкавин, Карапузов, Сулаквелидзе, Гладышев, Лаксальт.

    «Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Шумских, Кожемякин, Нетфуллин, Смольников, Померко, Рейхмен, Караев, Султонов, Турищев.

    Запасные: Ботнарь, Евдокимов, Цаллагов, Енин, Темников, Симонян, Эркинов, Рязанцев, Лебеденко, Калмыков, Лаптев.

    Узнать, на что ставить в этом поединке, можно по ссылке.

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