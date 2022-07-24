«Динамо» — «Торпедо»: прогноз, составы, коэффициенты

Федор Смолов Фото: globallookpress.com
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Сазонов, Кутицкий, Паршивлюк, Моро, Фомин, Захарян, Грулев, Макаров, Смолов.
Запасные: Будачев, Лещук, Лесовой, Шагиахметов, Гагнидзе, Осокин, Тюкавин, Карапузов, Сулаквелидзе, Гладышев, Лаксальт.
«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Шумских, Кожемякин, Нетфуллин, Смольников, Померко, Рейхмен, Караев, Султонов, Турищев.
Запасные: Ботнарь, Евдокимов, Цаллагов, Енин, Темников, Симонян, Эркинов, Рязанцев, Лебеденко, Калмыков, Лаптев.
Узнать, на что ставить в этом поединке, можно по ссылке.