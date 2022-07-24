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    «Торпедо» воспользуется проблемами «Динамо»?

    «Динамо» Москва — «Торпедо» Москва. Прогноз (к. 2.34) и ставки на чемпионат России 24 июля 2022 года

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    «Динамо» в первом официальном матче нового сезона сыграло вничью с «Ростовом» (1:1)
    Московское «Динамо» встретится на своем поле со столичным «Торпедо» в рамках второго тура чемпионата России. Матч пройдет 24 июля, начало — в 17:30 мск. «Динамо» Москва — «Торпедо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Июля 2022 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 17:30 Торпедо Торпедо
  • Москва
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    «Динамо»

    «Динамо» в первом туре сыграло вничью с «Ростовом». Встреча завершилась со счетом 1:1. Результат, который, возможно, разочаровал болельщиков, но на самом деле столичному клубу отчасти даже повезло.

    Несмотря на то, что какое-то время динамовцы даже вели в счете, соперник играл заметно лучше. Особенно это касается действий в атаке — «Ростов» мог забивать как минимум трижды.

    Проблемы «Динамо» не удивили. Летом клуб потерял трех основных защитников, при этом до сих пор не сумев найти им замену.

    Большинство экспертов уверены, что «Динамо» ждет сложный сезон. Как минимум до зимы, когда появится новая возможность усилить состав, будет тяжело.

    «Торпедо»

    «Торпедо» тем временем в первом матче после возвращения в элитный дивизион проиграло «Сочи» — 1:3.

    Команда Александра Бородюка слабо провела первый тайм, пропустив два мяча. После перерыва ситуация изменилась, «автозаводцы» отыграли один гол, но спастись все-таки не смогли.

    Все прогнозы на РПЛ

    Судя по всему, «Торпедо» ждет борьба за выживание. С текущим подбором игроков рассчитывать на большее будет весьма проблематично.

    При этом стоит добавить, что «Торпедо» проиграло лишь один из семи товарищеских матчей. И в каждом из них столичный клуб забивал хотя бы один мяч.

    Прогноз и ставка

    На «Динамо» в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу «Торпедо» — за 5.90.

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    Есть такие фавориты, на которых лучше не ставить. У «Динамо» заметно лучше состав даже с учетом всех внезапно возникших проблем, но по игре команда Славиши Йокановича пока совершенно не впечатляет.

    Ставка — обе команды забьют за 1.88.

    Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.34. С таким подбором игроков в обороне «Динамо» будет очень сложно не пропустить хотя бы один мяч.

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    «Динамо» Москва — «Торпедо» Москва: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 24.07.2022. Прогнозы на футбол. «Торпедо» воспользуется проблемами «Динамо»?
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