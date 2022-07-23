ЦСКА — «Сочи»: составы, прогноз, онлайн

Игорь Акинфеев Фото: globallookpress.com
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Дивеев, Обляков, Зайнутдинов, Мухин, Кучаев, Медина, Карраскаль, Чалов.
Запасные: Тороп, Боков, Щенников, Елеев, Каптилович, Ушаков, Багринцев, Ермаков, Лукин, Заболотный, Яковлев, Гайч.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Макарчук, Дркушич, Бурмистров, Цаллагов, Ангбан, Юсупов, Мелкадзе, Сарвелли.
Запасные: Джанаев, Заболотный, Маргасов, Миладинович, Мещанинов, Бурмистров, Мартовой, Ушатов, Нобоа, Барсов, Жоаозиньо.
ЦСКА и «Сочи» сыграют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, начало игры — в 15:00 мск. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться здесь. За ходом игры следить — тут.