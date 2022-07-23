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    ЦСКА — «Сочи»: стартовые составы команд

    ЦСКА — «Сочи»: составы, прогноз, онлайн

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    ЦСКА и «Сочи» определились со стартовыми составами на матч 2-го тура РПЛ сезона-2022/23.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Дивеев, Обляков, Зайнутдинов, Мухин, Кучаев, Медина, Карраскаль, Чалов.

    Запасные: Тороп, Боков, Щенников, Елеев, Каптилович, Ушаков, Багринцев, Ермаков, Лукин, Заболотный, Яковлев, Гайч.

    «Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Макарчук, Дркушич, Бурмистров, Цаллагов, Ангбан, Юсупов, Мелкадзе, Сарвелли.

    Запасные: Джанаев, Заболотный, Маргасов, Миладинович, Мещанинов, Бурмистров, Мартовой, Ушатов, Нобоа, Барсов, Жоаозиньо.

    ЦСКА и «Сочи» сыграют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, начало игры — в 15:00 мск. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться здесь. За ходом игры следить — тут.

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