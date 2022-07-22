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    Объявлены составы Швеции и Бельгии на матч женского чемпионата Европы

    Футбол Сборная Швеции Сборная Бельгии
    Женские сборные Швеции и Бельгии встретятся в рамках четвертьфинала чемпионата Европы. Начало матча в 20:00 мск.

    Футболистки сборной Швеции
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    Футболистки сборной Швеции

    Швеция: Хедвиг Линдаль, Аманда Нильден, Магдалена Эрикссон, Линда Сембрант, Аманда Илестедт, Натали Бьорн, Филиппа Ангелдал, Косоваре Асллани, Фридолина Рольфё, Стина Блакстениус, Анна Йоханна Риттинг-Канерид.

    Бельгия: Ники Эврар, Давина Филтьенс, Лаура Де Неве, Сари Кес, Лаура Делосе, Жанис Кайман, Мари Миннарт, Жюстин Ванхавермат, Жюли Бисманс, Тесса Вулларт, Тине Де Кеньи.

    Сайт LiveSport.Ru предлагает несколько вариантов прогнозов на эту встречу.

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