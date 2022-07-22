Объявлены составы Швеции и Бельгии на матч женского чемпионата Европы

Футболистки сборной Швеции Фото: globallookpress.com
Швеция: Хедвиг Линдаль, Аманда Нильден, Магдалена Эрикссон, Линда Сембрант, Аманда Илестедт, Натали Бьорн, Филиппа Ангелдал, Косоваре Асллани, Фридолина Рольфё, Стина Блакстениус, Анна Йоханна Риттинг-Канерид.
Бельгия: Ники Эврар, Давина Филтьенс, Лаура Де Неве, Сари Кес, Лаура Делосе, Жанис Кайман, Мари Миннарт, Жюстин Ванхавермат, Жюли Бисманс, Тесса Вулларт, Тине Де Кеньи.
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