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    Швеция — Бельгия. Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол, женский Евро-2022, 22 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Швеция — Бельгия
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    В 1/4 финала женского чемпионата Европы-2020 сборная Швеции сыграет с командой Бельгии. Встреча пройдет 22 июля в английском Ли и начнется в 22:00 по мск. Швеция — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Швеция

    За восемь туров квалификации Евро-2022 «желто-синие» записали на свой счет семь побед и ничью, что в итоге принесло первую позицию в группе. Забив 40 голов, шведки пропустили лишь дважды.

    В отборе на чемпионат мира скандинавская команда за семь туров записала на свой счет шесть успешных матчей, что в итоге принесло первое место и досрочную путевку на Мундиаль.

    В первом поединке Евро в Англии сборная Швеции сыграла вничью с Нидерландами (1:1), следом за чем команда вырвала победу у Швейцарии (2:1).

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    Завершили групповой этап шведки разгромом Португалии (5:0), в котором было все — дубль Филиппы Ангелдал, автогол и пенальти. Швеция вышла в четвертьфинал с первого места.

    Бельгия

    В отборе на Евро-2022 «красные» добыли семь побед в 8 матчах и 21 балл, что принесло первую позицию в турнирной таблице. В атаке команда отличилась 37 раз, пропустив 7 голов.

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  • 18/07/2022

    • На старте турнира бельгийки сыграли вничью с Исландией (1:1), пропустив во втором тайме, но быстро заработав и реализовав пенальти. Отметим, что исландки не реализовали одиннадцатиметровый в первом тайме.

    Во втором туре сборная Бельгии проиграла команде Франции со счетом 1:2. Все мячи были забиты в первом тайме, при этом француженки не реализовали пенальти в концовке.

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    В заключительном матче группового этапа бельгийки сумели одолеть сборную Италии благодаря единственному голу в начале второго тайма. Этого хватило чтобы выйти в плей-офф со второго места.

    Прогноз и ставка

    На победу Швеции в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.35, на ничью в основное время — 5.00, а на победу Бельгии — 9.30.

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    На проход Швеции в полуфинал дают коэффициент 1.17, а на успех Бельгии— 5.10

    Шведки — бронзовые призерки Евро-2020 и куда более уверенно прошли групповой этап. Прогноз: Швеция не проиграет верховой матч. .

    Команды не ушли без забитого мяча ни в одном из матчей группового этапа. Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 2.14 и ТБ 2,5 за 1.77.

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    Швеция — Бельгия: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 22.07.2022. Прогнозы на футбол. Остался ли у шведок боезапас после разгрома Португалии?
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