В 1/4 финала женского чемпионата Европы-2020 сборная Швеции сыграет с командой Бельгии. Встреча пройдет 22 июля в английском Ли и начнется в 22:00 по мск. Швеция — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция

За восемь туров квалификации Евро-2022 «желто-синие» записали на свой счет семь побед и ничью, что в итоге принесло первую позицию в группе. Забив 40 голов, шведки пропустили лишь дважды.

В отборе на чемпионат мира скандинавская команда за семь туров записала на свой счет шесть успешных матчей, что в итоге принесло первое место и досрочную путевку на Мундиаль.

В первом поединке Евро в Англии сборная Швеции сыграла вничью с Нидерландами (1:1), следом за чем команда вырвала победу у Швейцарии (2:1).

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Завершили групповой этап шведки разгромом Португалии (5:0), в котором было все — дубль Филиппы Ангелдал, автогол и пенальти. Швеция вышла в четвертьфинал с первого места.

Бельгия

В отборе на Евро-2022 «красные» добыли семь побед в 8 матчах и 21 балл, что принесло первую позицию в турнирной таблице. В атаке команда отличилась 37 раз, пропустив 7 голов.

На старте турнира бельгийки сыграли вничью с Исландией (1:1), пропустив во втором тайме, но быстро заработав и реализовав пенальти. Отметим, что исландки не реализовали одиннадцатиметровый в первом тайме.

Во втором туре сборная Бельгии проиграла команде Франции со счетом 1:2. Все мячи были забиты в первом тайме, при этом француженки не реализовали пенальти в концовке.

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В заключительном матче группового этапа бельгийки сумели одолеть сборную Италии благодаря единственному голу в начале второго тайма. Этого хватило чтобы выйти в плей-офф со второго места.

Прогноз и ставка

На победу Швеции в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.35, на ничью в основное время — 5.00, а на победу Бельгии — 9.30.

На проход Швеции в полуфинал дают коэффициент 1.17, а на успех Бельгии— 5.10

Шведки — бронзовые призерки Евро-2020 и куда более уверенно прошли групповой этап. Прогноз: Швеция не проиграет верховой матч. .