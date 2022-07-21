«Барселона» избавилась от задолженности, но для регистрации новичков этого недостаточно

передает еще одну часть телевизионных прав инвестиционной компании, сообщает

Каталонский клуб подписал документы, в соответствии с которыми партнеры предоставят ему 400 млн евро, а взамен на 25 лет получат 15% телеправ. Ранее «Барса» уже продала этому фонду 10% за 207,5 млн евро.

В результате так называемой активации второго экономического рычага, направленного на укрепление финансового положения клуба, «Барселона» избавится от задолженности, изначально составлявшей примерно 550 млн евро.

Однако для регистрации новых футболистов ей потребуется активировать и третий рычаг, которым станет продажа 49% прав на фирму Barça Studios, занимающуюся созданием творческих продуктов для клуба.

На данный момент каталонский клуб нуждается примерно в 100 млн евро, и получить эту сумму необходимо до 12 августа, когда стартует чемпионат Испании.