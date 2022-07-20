Лапорта: Левандовский приложил невероятные усилия, чтобы перейти в «Барсу»

Президентво время презентации новичка командыпроизнес речь перед болельщиками.

Церемония прошла в Майами, где команда готовится к новому сезону.

«Спасибо и добро пожаловать в "Барселону". Этот человек приложил невероятные усилия, чтобы перейти в "Барсу", и мы очень благодарны ему.

Мы очень гордимся вами. Мы хотим сделать эту команду более конкурентоспособной. Еще раз, Роберт, спасибо», — цитирует Лапорту Sport.es.

Напомним, что польский форвард подписал контракт с «Барселоной» сроком на 4 года, перейдя из «Баварии».

Каталонский клуб заплатит за переход игрока45 млн евро + 5 млн в качестве бонусов.