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    Лапорта: Левандовский приложил невероятные усилия, чтобы перейти в «Барсу»

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта во время презентации новичка команды Роберта Левандовского произнес речь перед болельщиками.

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    Церемония прошла в Майами, где команда готовится к новому сезону.

    «Спасибо и добро пожаловать в "Барселону". Этот человек приложил невероятные усилия, чтобы перейти в "Барсу", и мы очень благодарны ему.

    Мы очень гордимся вами. Мы хотим сделать эту команду более конкурентоспособной. Еще раз, Роберт, спасибо», — цитирует Лапорту Sport.es.

    Напомним, что польский форвард подписал контракт с «Барселоной» сроком на 4 года, перейдя из «Баварии».

    Каталонский клуб заплатит за переход игрока45 млн евро + 5 млн в качестве бонусов.

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