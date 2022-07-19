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    Карабах — Цюрих. Смотреть онлайн в прямом эфире

    19.07.2022 в 19:00 начнется матч в квалификации Лиги чемпионов Карабах — Цюрих

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    Карабах и Цюрих начнут матч в 19:00 в квалификации Лиги чемпионов, 19.07.2022.

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    Последний матч между собой: «Цюрих» — «Карабах» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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