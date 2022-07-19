«Тирана» проиграла «Зриньски», «Хибернианс» одолел «Левадию»

Редон Джиджа («Тирана») Фото: Сайт «Тираны»
В одном из матчей «Тирана» дома проиграла «Зриньски» со счетом 0:1. Единственный гол забил Неманья Билбия.
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Тирана — Зриньски 0:1
Гол: 0:1 Nemanja Bilbija (пенальти) (12') Тирана: Висар Бекай, Filip Najdovski, Jocelin Behiratche, Кристиан Тошевски (Lukman Hussein, 75'), Marsel Ismajlgeci (Florjan Pergjoni, 83'), Флорент Хасани (Devid, 59'), Albano Aleksi, Vesel Limaj (Ennur Totre, 59'), Taulant Seferi Sulejmanov, Klevi Qefalija, Redon Xhixha (Albo Gjumsi, 75') Зриньски: Nemanja Bilbija, Ivan Jukic (Марио Чуже, 78'), Igor Savic, Karlo Kamenar (Petar Sucic, 77'), Niko Jankovic (Silvio Ilinkovic, 57'), Kerim Memija, Marin Magdic, Hrvoje Barisic, Josip Corluka, Mario Ticinovic (Matija Malekinusic, 90'), Josip Condric Предупреждения: Filip Najdovski (52'), Niko Jankovic (52'), Karlo Kamenar (68')
В другом поединке мальтийский «Хайберниан» выиграл дома у эстонского клуба «Левадия» с результатом 3:2.
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Хайберниан — Левадия 3:2
Голы: 1:0 Фердинандо Апап (17'), 2:0 Юрген Дегабриэле (24'), 2:1 Maximiliano Achille Ugge (87'), 3:1 Yunusa Muritala (90'), 3:2 Ernest Agyiri (90 + 4') Хайберниан: Ibrahim Kone, Zachary Grech, Gonzalo Llerena Bravo, Rodolfo dos Santos Soares, Фердинандо Апап, Данстан Велла, Джейк Грек (Ayrton Attard, 77'), Ali Diakite, Gabriel Izquier Artiles, Юрген Дегабриэле (Gabriel Mensah, 90'), Terence Groothusen (Yunusa Muritala, 77') Левадия: Liliu (Robert Kirss, 52'), Марк Оливер Рооснупп, Zakaria Beglarishvili (Murad Velijev, 77'), Ernest Agyiri, Brent Lepistu, Marko Putincanin, Артур Пикк, Milan Mitrovic, Maximiliano Achille Ugge, Rasmus Peetson (Илья Антонов, 77'), Karl Andre Vallner Предупреждения: Brent Lepistu (54'), Zachary Grech (55'), Gonzalo Llerena Bravo (72')
Победный мяч у хозяев оформил Юнуса Оволаби Муритала.