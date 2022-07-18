«ПСЖ» не теряет надежд подписать защитника «Интера» Милана Шкриньяра

«ПСЖ» хочет возобновить переговоры и снова попытается договориться с «Интером» о трансфере защитника, сообщает La Gazzetta dello Sport

В последние несколько дней переговоры по трансферу словака затихли после того, как стало ясно, что «Интер» хочет получить за игрока больше, чем предлагает «ПСЖ».

Спортивный директор парижан Луис Кампос проведёт переговоры с генеральным директором миланцев Беппе Мароттой в начале этой недели, чтобы попытаться договориться о сделке по Шкриньяру. На данный момент разница между предложением «ПСЖ» и запросом «Интера» составляет около € 10 млн.

Соглашение Шкриньяра с «нерадзурри» истекает в конце следующего сезона, поэтому вероятность перехода очень высока.

В сезоне-2021/2022 Шкриньяр провёл 47 матчей в составе «Интера» во всех турнирах, в которых забил четыре гола.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил «Интеру» включить Юлиана Дракслера в сделку по переходу Шкриньяра, однако итальянцев не заинтересовало это предложение.