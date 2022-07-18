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    «ПСЖ» не теряет надежд подписать защитника «Интера» Милана Шкриньяра

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    «ПСЖ» хочет возобновить переговоры и снова попытается договориться с «Интером» о трансфере защитника Милана Шкриньяра, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Милан Шкриньяр
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    Милан Шкриньяр

    В последние несколько дней переговоры по трансферу словака затихли после того, как стало ясно, что «Интер» хочет получить за игрока больше, чем предлагает «ПСЖ».

    Спортивный директор парижан Луис Кампос проведёт переговоры с генеральным директором миланцев Беппе Мароттой в начале этой недели, чтобы попытаться договориться о сделке по Шкриньяру. На данный момент разница между предложением «ПСЖ» и запросом «Интера» составляет около € 10 млн.

    Соглашение Шкриньяра с «нерадзурри» истекает в конце следующего сезона, поэтому вероятность перехода очень высока.

    В сезоне-2021/2022 Шкриньяр провёл 47 матчей в составе «Интера» во всех турнирах, в которых забил четыре гола.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил «Интеру» включить Юлиана Дракслера в сделку по переходу Шкриньяра, однако итальянцев не заинтересовало это предложение.

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