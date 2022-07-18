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    Игрок «Ростова» Кэнто Хасимото перейдет в испанский клуб на правах аренды

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    Японский полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото продолжит карьеру в испанской «Уэске», которая выступает во втором по значимости испанском дивизионе

    Кэнто Хасимото
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    Кэнто Хасимото

    Японец проведёт сезон-2022/2023 в «Уэске» на правах аренды. Последние месяцы Кэнто играл в японсокм «Виссел Кобе» на правах аренды, воспользовавшись опцией ФИФА. Японец делил раздевалку с испанским полузащитником Андресом Иньестой.

    В минувшем сезоне-2021/2022 Хасимото провёл 10 матчей в рамках РПЛ, забив них два года и отдав две голевые передачи, и девять матчей в главное лиги Японии, отметившись одним голом.

    Контракт Хасимото с «Ростовом» действует до 2024 года. Игрок перешёл в ростовский клуб в 2020 году за € 800 тыс.

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