В 20:45 05.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги чемпионов.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лудогорец» — «Сутьеска Никшич». Коэффициент ставки — 2.43 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Лудогорец»).

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