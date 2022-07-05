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    Разгромная победа «Лудогорца»?

    «Лудогорец» — «Сутьеска». Прогноз, ставка (к. 2.43) на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 5 июля 2022 года

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    Игорь Пластун
    «Лудогорец» сыграет на своем поле с «Сутьеской» в рамках 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 5 июля, начало — в 20:45 мск. «Лудогорец» — «Сутьеска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 05 Июля 2022 года
    Лудогорец
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Лудогорец 20:45 Сутьеска Никшич Сутьеска Никшич
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Лудогорец»

    Клуб из Разграда традиционно борется за чемпионский титул в Болгарии. Вот и в новом сезоне «Лудогорец» будет явным фаворитом.

    Пока же «Лудогорец» готовится и проводит контрольные матчи. Пока получается неплохо, и только поражение от «Ференцвароша» стоит особняком.

    Коэффициенты матча Лудогорец — Сутьеска Никшич

  • 1
  • 1.19
  • X
  • 6.60
  • 2
  • 16.00
  • Ставка
    •

    А вот в своем предыдущем своем матче «Лудогорец» победил. «Нюрнберг» был обыгран со счетом 3:0.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Лудогорец» наверняка постарается обеспечить себе голевой задел перед ответной встречей. Да и превосходство болгар в классе не вызывает сомнений.

    «Сутьеска»

    Эта команда является действующим чемпионом Черногории. Причем последний чемпионат был выигран с гандикапом в 8 очков.

    Причем «Сутьеска» имела некоторые проблемы с результативностью. Забивала команда менее двух мячей за матч.

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    • А вот в контрольных матчах команда выглядит не лучшим образом. Из трех сыгранных товарищеских встреч «Сутьеска» выиграла лишь раз при двух поражениях.

    Победить удалось лишь скромный сербский «Радник» (4:1). В общем, у чемпиона Черногии проблем не в проворот.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лудогорец» за 1.17, на ничью за 6.90, а на «Сутьеску» — за 16.00.

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    «Лудогорец» явно активно сыграет в атаке.

    «Сутьеска» в контрольных матчах выглядела не лучшим образом.

    «Лудогорец» явно сильнее черногорцев, что и докажет на поле. Наши прогноз и ставка — Фора «Лудогорца» -2.5 с коэффициентом 2.43.

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    «Лудогорец» — «Сутьеска»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 05.07.2022. Прогнозы на футбол. Разгромная победа «Лудогорца»?
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