«Лудогорец»
Клуб из Разграда традиционно борется за чемпионский титул в Болгарии. Вот и в новом сезоне «Лудогорец» будет явным фаворитом.
Пока же «Лудогорец» готовится и проводит контрольные матчи. Пока получается неплохо, и только поражение от «Ференцвароша» стоит особняком.
Коэффициенты матча Лудогорец — Сутьеска Никшич
А вот в своем предыдущем своем матче «Лудогорец» победил. «Нюрнберг» был обыгран со счетом 3:0.
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«Лудогорец» наверняка постарается обеспечить себе голевой задел перед ответной встречей. Да и превосходство болгар в классе не вызывает сомнений.
«Сутьеска»
Эта команда является действующим чемпионом Черногории. Причем последний чемпионат был выигран с гандикапом в 8 очков.
Причем «Сутьеска» имела некоторые проблемы с результативностью. Забивала команда менее двух мячей за матч.
А вот в контрольных матчах команда выглядит не лучшим образом. Из трех сыгранных товарищеских встреч «Сутьеска» выиграла лишь раз при двух поражениях.
Победить удалось лишь скромный сербский «Радник» (4:1). В общем, у чемпиона Черногии проблем не в проворот.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лудогорец» за 1.17, на ничью за 6.90, а на «Сутьеску» — за 16.00.
«Лудогорец»
«Сутьеска» в контрольных матчах выглядела не лучшим образом.
«Лудогорец» явно сильнее черногорцев, что и докажет на поле. Наши прогноз и ставка — Фора «Лудогорца» -2.5 с коэффициентом 2.43.