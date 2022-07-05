«Лудогорец» сыграет на своем поле с «Сутьеской» в рамках 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 5 июля, начало — в 20:45 мск. «Лудогорец» — «Сутьеска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лудогорец»

Клуб из Разграда традиционно борется за чемпионский титул в Болгарии. Вот и в новом сезоне «Лудогорец» будет явным фаворитом.

Пока же «Лудогорец» готовится и проводит контрольные матчи. Пока получается неплохо, и только поражение от «Ференцвароша» стоит особняком.

Коэффициенты матча Лудогорец — Сутьеска Никшич 1 1.19 X 6.60 2 16.00 Ставка

А вот в своем предыдущем своем матче «Лудогорец» победил. «Нюрнберг» был обыгран со счетом 3:0.

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«Лудогорец» наверняка постарается обеспечить себе голевой задел перед ответной встречей. Да и превосходство болгар в классе не вызывает сомнений.

«Сутьеска»

Эта команда является действующим чемпионом Черногории. Причем последний чемпионат был выигран с гандикапом в 8 очков.

Причем «Сутьеска» имела некоторые проблемы с результативностью. Забивала команда менее двух мячей за матч.

А вот в контрольных матчах команда выглядит не лучшим образом. Из трех сыгранных товарищеских встреч «Сутьеска» выиграла лишь раз при двух поражениях.

Победить удалось лишь скромный сербский «Радник» (4:1). В общем, у чемпиона Черногии проблем не в проворот.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лудогорец» за 1.17, на ничью за 6.90, а на «Сутьеску» — за 16.00.

«Лудогорец» явно активно сыграет в атаке .

«Сутьеска» в контрольных матчах выглядела не лучшим образом.

«Лудогорец» явно сильнее черногорцев, что и докажет на поле. Наши прогноз и ставка — Фора «Лудогорца» -2.5 с коэффициентом 2.43.