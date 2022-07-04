Фанаты «Ростова» поддержали бойкот Fan ID

Фанатыобъявили о решении бойкотировать матчи РПЛ из-за введения Fan ID.

«Мы, активные фанаты Ростсельмаша, в связи с введением системы идентификации зрителей (она же Fan ID, она же Цифровая Карта болельщика), единогласно приняли следующие решения:

1. отказаться от оформления Fan ID в знак протеста против вводимого искусственного, непрозрачного и несправедливого отбора людей для посещения футбола.

2. бойкотировать все матчи всех турниров, где введен / будет введен Fan ID (на сегодня это РПЛ и Кубок России) до полной отмены Fan ID.

3. на время бойкота зачет выездов проводить по схеме "был у стадиона в день матча — выезд засчитан". Золотой сезон отменяется.

4. любой фанат, присутствующий на матче с введенным Fan ID вне зависимости от способа попадания на стадион (по билету, своему или чужому Fan ID, аккредитации, вписке или любым иным способом) автоматически и навсегда перестает быть частью фанатского движения Ростсельмаша.

5. не смотря на бойкот, мы продолжим поддерживать клуб всеми доступными нам способами, но за пределами стадионов.

Stop Fan ID! Один за всех и все за одного!» — говорится в заявлении фанатов «Ростова», опубликованном на официальной странице болельщиков команды ВКонтакте.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий 30 декабря 2021 года. Он начал действие с 1 июня.

Ранее фанаты «Динамо» заявили, что прекращают ходить на матчи РПЛ из-за Fan ID.

Также сообщалось, что фанаты «Зенита» не будут покупать абонементы на 2-й круг РПЛ из-за Fan ID.