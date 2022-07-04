ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах и Юрген Клопп Безотказная машина. Клопп и «Ливерпуль» сделали ставку на Салаха
  • 14:56
    • Филлипс: Главная причина перехода в «Ман Сити» — поработать с Гвардиолой
  • 14:46
    • Фанаты «Ростова» поддержали бойкот Fan ID
  • 14:41
    • Стало известно, когда «ПСЖ» объявит о назначении Гальтье на пост главного тренера
  • 14:41
    • Франк Кессье — новый игрок «Барселоны»
  • 14:31
    • Эриксен определился с новым клубом
    Все новости спорта

    Фанаты «Ростова» поддержали бойкот Fan ID

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Ростов РПЛ Футбол России РФС Болельщики
    Фанаты «Ростова» объявили о решении бойкотировать матчи РПЛ из-за введения Fan ID.

    Болельщики клубов РПЛ продолжают выступать против введения Fan ID
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Болельщики клубов РПЛ продолжают выступать против введения Fan ID

    «Мы, активные фанаты Ростсельмаша, в связи с введением системы идентификации зрителей (она же Fan ID, она же Цифровая Карта болельщика), единогласно приняли следующие решения:

    1. отказаться от оформления Fan ID в знак протеста против вводимого искусственного, непрозрачного и несправедливого отбора людей для посещения футбола.

    2. бойкотировать все матчи всех турниров, где введен / будет введен Fan ID (на сегодня это РПЛ и Кубок России) до полной отмены Fan ID.

    3. на время бойкота зачет выездов проводить по схеме "был у стадиона в день матча — выезд засчитан". Золотой сезон отменяется.

  • Защитник «Сочи» о введении Fan ID: Мало зрителей — хорошая идея. На матче не будет хулиганов, это безопасность
  • Читайте по теме

    • 4. любой фанат, присутствующий на матче с введенным Fan ID вне зависимости от способа попадания на стадион (по билету, своему или чужому Fan ID, аккредитации, вписке или любым иным способом) автоматически и навсегда перестает быть частью фанатского движения Ростсельмаша.

    5. не смотря на бойкот, мы продолжим поддерживать клуб всеми доступными нам способами, но за пределами стадионов.

    Stop Fan ID! Один за всех и все за одного!» — говорится в заявлении фанатов «Ростова», опубликованном на официальной странице болельщиков команды ВКонтакте.

    Президент России Владимир Путин подписал закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий 30 декабря 2021 года. Он начал действие с 1 июня.

    Ранее фанаты «Динамо» заявили, что прекращают ходить на матчи РПЛ из-за Fan ID.

    Также сообщалось, что фанаты «Зенита» не будут покупать абонементы на 2-й круг РПЛ из-за Fan ID.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли Федотов первую победу с ЦСКА?
  • ЦСКА — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
  • «Атлетико Минейро» уверенно обыграет соперника
  • «Атлетико Минейро» — «Эмелек». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Оппоненты проведут низовой поединок
  • «Сент-Джозефс» — «Ларн». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 4 июля
  • Сегодня в 22:15
    •  2.43
  • Прогноз на матч ЦСКА — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Эмелек
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Сент-Джозефс — Ларн
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Интернасьональ — Коло-Коло
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Либертад — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Гзира Юнайтед — Атлетик Эскальдес
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Колорадо — Остин
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шкупи — Линкольн
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры