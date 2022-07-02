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    Защитник «Сочи» о введении Fan ID: Мало зрителей — хорошая идея. На матче не будет хулиганов, это безопасность

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    Защитник «Сочи» Родригао рассказал о своем отношении к тому, что болельщики клубов РПЛ решили бойкотировать матчи из-за введения Fan ID.

    Родригао (справа)
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    Родригао (справа)

    «Мало зрителей на трибунах — хорошая идея. Тишина позволяет узнавать, кто есть на стадионе. И в принципе на матче не будет хулиганов. Это безопасность.

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    • Провести весь сезон без болельщиков? Все равно, если есть возможность играть. Конечно, предпочитаю, чтобы болельщики были. Но если получится так, что их не будет, для меня все равно самое главное — игра!», — приводит слова Родригао «Чемпионат».

    Президент России Владимир Путин подписал закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий 30 декабря 2021 года. Он начал действие с 1 июня.

    Ранее фанаты «Динамо» заявили, что прекращают ходить на матчи РПЛ из-за Fan ID.

    Также сообщалось, что фанаты «Зенита» не будут покупать абонементы на 2-й круг РПЛ из-за Fan ID.

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