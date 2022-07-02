Защитник «Сочи» о введении Fan ID: Мало зрителей — хорошая идея. На матче не будет хулиганов, это безопасность

Защитник «Сочи»рассказал о своем отношении к тому, что болельщики клубов РПЛ решили бойкотировать матчи из-за введения

«Мало зрителей на трибунах — хорошая идея. Тишина позволяет узнавать, кто есть на стадионе. И в принципе на матче не будет хулиганов. Это безопасность.

Провести весь сезон без болельщиков? Все равно, если есть возможность играть. Конечно, предпочитаю, чтобы болельщики были. Но если получится так, что их не будет, для меня все равно самое главное — игра!», — приводит слова Родригао «Чемпионат».

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий 30 декабря 2021 года. Он начал действие с 1 июня.

Ранее фанаты «Динамо» заявили, что прекращают ходить на матчи РПЛ из-за Fan ID.

Также сообщалось, что фанаты «Зенита» не будут покупать абонементы на 2-й круг РПЛ из-за Fan ID.