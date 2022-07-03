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    Соболев: Об Абаскале сложилось приятное впечатление. У «Спартака» все будет хорошо

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    Нападающий «Спартака» Александр Соболев после товарищеского матча с «Енисеем» (3:0) признался, что ему нравится играть под руководством Гильермо Абаскаля.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Был рад сыграть со своей бывшей командой, но все-таки в "Енисее" сменилось уже много ребят, да и из персонала с того времени практически никого не осталось.

    На сборах главное — набрать форму и почувствовать игру. Мы хорошо поработали на сборах, качественно, все через мяч. Провели три матча. Считаю, что процентов на 95 готовы к сезону.

    Считаю, не только мне, а всем очень понравилось. Сложилось приятное первое впечатление о тренере. Думаю, что у нас все будет хорошо.

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    • Изменилась ли тактика? Играем то с двумя, то с одним нападающим. Для меня особой разницы нет, играем в пять защитников или в четыре. Да, тренер хочет играть в несколько другой футбол, мы это отрабатываем на тренировках.

    В товарищеских играх вроде бы неплохо получается — посмотрим, как будет в сезоне», — сказал Соболев в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

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